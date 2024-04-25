2個後備役旅準備赴加薩　以軍待命進攻拉法

以色列一名高級國防官員周三（24日）指，國防軍已完成所有攻佔加薩地帶最南端城市拉法的必要準備，可以在收到政府命令後展開行動。同日，以色列陸軍電台稱以軍準備好派遣兩個後備役旅到加薩。

以色列總理辦公室發言人表示該國繼續進行地面行動，但沒有交代時間線。有報道則指，國防軍總參謀長哈列維、國家安全局局長巴爾等以色列國防高官周三前往埃及，協調以軍進攻拉法行動，他們與埃及情報總局局長卡邁勒、武裝部隊總參謀長阿斯卡爾（Osama Askar）會面，埃及此前已警告以色列進攻拉法會招致大屠殺及廣泛破壞。

以軍相信巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯仍有6個營在加薩作戰，4個部署拉法，2個在加薩中部，而哈馬斯把從以色列擄走的人質扣押在拉法。此前，以軍在加薩北部、中部和南部汗尤尼斯的地面行動已合共消滅18個哈馬斯營。陸軍電台指，正在以色列北部邊境執勤的第679後備役裝甲旅和第2後備役步兵旅，已準備好調派到加薩中部。知情人士指，2個後備役旅近來數周接受了作戰訓練，將接替現時負責看守加薩中部走廊的納哈爾旅，其中一個後備役旅會部署到加薩的東西向帶，另一個負責保護美國在加薩中部沿岸建立的臨時碼頭。納哈爾旅則加入第162師，準備包括進攻拉法和加薩中部的未來行動。

消息指，以色列戰時內閣計劃於未來兩周開會批准撤離加薩平民，首階段在拉法市，料需時約一個月，將與美國、埃及和其他阿拉伯國家協調。以色列國防部購入4萬個帳篷用於安置從拉法撤離的巴勒斯坦人，每個可容納10至12人，網傳汗尤尼斯已設置了一排排的帳篷。