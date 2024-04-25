反猶學運愈演愈烈　警入德州大學清場拘34人

反猶太示威席捲美國多間大學，學生紛紛在校園聚集和設置帳篷聲援哥倫比亞大學的示威者。示威浪潮周三（24日）蔓延到南部的德薩斯州，德州大學示威者拒絕散去後，數百名防暴警員進入校園清場，場面混亂，至少34人被捕。

德州大學是周三示威規模最大的大學之一，大批學生在校內聚集，部分人在校長辦公室外靜坐抗議，要求校方停止與以色列攻打加薩有關的公司合作，他們在校長同意會面後散去。校園內其他示威者無視校方警告後，警方在校方請求和州長艾博特指示下，派出配備防暴裝備的警員和騎警進入校內驅散人群，期間爆發衝突，多人被警員制服在地並帶走，大部分被捕人士被控非法侵入罪。艾博特立場親以色列，他在社交網「X」發文指會繼續拘捕行動直至示威者散去，這些示威者屬於監獄，在德州任何公立學院或大學參與仇恨、反猶太示威的學生應被退學。

在加州，南加州大學亦有約100名學生在校內設置帳篷抗議，警員周三進入校園驅散示威者和拆除帳篷，示威者高叫「羞恥」，約50人被捕。位於羅德島州的布朗大學，學生亦築起帳篷，支持在加薩的學生和小孩。在麻省，哈佛大學日前已關閉哈佛園防止示威者聚集，惟學生周三湧到該處抗議。