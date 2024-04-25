巴勒斯坦沿1967年之前邊界立國　哈馬斯便解除武裝

以巴停火談判停滯不前之際，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局成員哈亞（Khalil al-Hayya）周三（24日）接受美聯社專訪，他提出只要巴勒斯坦能沿1967年六日戰爭前的邊界建國，哈馬斯就願意與以色列停火5年甚至更久，同時會解除武裝並轉型為政黨。

哈亞目前身處土耳其伊斯坦布爾，他指哈馬斯想加入由法塔赫領導的巴勒斯坦解放組織，在加薩和約旦河西岸組成一個團結政府，哈馬斯願意接受在約旦河西岸和加薩建立一個享有完全主權的巴勒斯坦國，並根據國際解決方案讓巴勒斯坦難民返回家園。如果上述方案實現，哈馬斯的軍事力量將解散，哈亞直言：「所有反抗佔領者的人們之經歷，當他們獨立並獲得自己的權利和國家時，這些力量做甚麼？他們已經變成政黨，他們的戰鬥力量變成了國家軍隊。」

以軍正準備進攻加薩地帶最南端的拉法市，哈亞稱這些攻勢不會摧毀哈馬斯，在加薩外的政治領導層與加薩內的軍事領導層的聯絡沒有受戰事影響，雙方之間的接觸、決定和指示都是通過協商作出的。他又指無論是人力還是在戰場上，以軍都沒有摧毀超過20%的哈馬斯能力，如果以色列無法消滅哈馬斯，解決辦法就只有達成共識。他強調哈馬斯不會在永久停火和以軍全面撤出加薩的要求上讓步，哈馬斯已就釋放人質和以色列釋放巴人囚犯數量讓步，組織也不知在加薩到底還有多少名人質生還。

哈亞表明拒絕任何非巴勒斯坦人在加薩陸上和海上存在，哈馬斯會以佔領國的身份對待在加薩海空的任何軍事力量，無論是以色列還是其他國家。哈馬斯不後悔於去年10月7日突襲以色列，哈亞認為行動成功地實現讓巴勒斯坦問題重新引起世界關注的目標，以色列剷除哈馬斯的努力最終將無法阻止未來巴勒斯坦的武裝起義。他問：「假設以色列摧毀了哈馬斯，巴勒斯坦人就不存在了嗎？」