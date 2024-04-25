美國擴大對烏軍援　俄軍面對更大威脅

美國再度改變援助立場，在向烏克蘭提供遠程版的短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統方面「開綠燈」後，烏方可以擴大對遠離前線的俄羅斯軍事目標之攻擊範圍；俄方勢必要更改戰略及戰術應對，以免更多後勤設施被摧毀。

美國傳媒分析指出，隨着更多射程更遠的陸軍戰術導彈系統交付烏克蘭，這將迫使俄羅斯把軍事供應倉庫、指揮及控制設施、攻擊直升機進一步向後退往前線後方，變相令俄方難以有效地持續密集式攻擊前線烏方部隊。俄羅斯軍事領導層需要作出平衡選擇，在如何保護及轉移易受攻擊的資產同時，不會實際上減少其戰鬥價值。

陸軍戰術導彈系統不是烏克蘭第一款接收的長程對地打擊武器，此前分別從英國及法國獲得暴風影空射巡航導彈及SCALP-EG空射巡航導彈。陸軍戰術導彈系統最大優勢是機動性，可以事前部署接近前線的地區，準備好數分鐘內發射打擊目標。惟空射巡航導彈由部署後方的戰機搭載，由獲取目標方位到飛抵轟炸可能長達兩小時。

隨着美國放寬向烏克蘭提供遠程版的陸軍戰術導彈系統，有可能減輕一直拒絕援助金牛座空射巡航導彈的德國面對之壓力。惟烏克蘭除了要求長程打擊武器外，目前也十分需要更多防空彈藥，特別是美國製、部分北約成員國採用的愛國者防空系統，它能夠攔截來襲的俄羅斯彈道導彈，此款武器增援問題將由德國負責跟進協調。