以襲伊朗導彈防禦設備　展示打擊能力

以色列被指上周五（19日）攻擊伊朗中部一個保護核設施的空軍基地，美國智庫科學與國際安全研究所周二（23日）引用事後拍攝的衞星圖像，表示以色列空襲令伊朗一個導彈防禦系統雷達受損，展示以方對伊方深入內陸地區的防區外打擊能力。

遇襲伊朗第8謝卡里空軍基地位於伊斯法罕，根據空襲當天事後拍攝的衞星圖像，可見中央部分出現機動雷達車，很可能受襲期間起火後被覆蓋，導致形狀不明確，周邊出現很可能是滅火液體痕迹，以及施襲導彈可能擊中位置。部署在機動雷達車附近的4個機動防空導彈發射器，上周五不在原來的位置，其中3個翌日返回上址。

以伊兩國首度互相直接攻擊後，中東地區局勢波譎雲詭，美國加強在區內的軍事部署。根據美國國防部最新發布的照片，美國空軍一批駐守意大利的F16戰機，周二飛抵美國中央司令部責任區一個不公開的基地；此外，美國空軍多架KC135空中加油機上周六（20日）也從佛羅里達州駐地，飛抵美國中央司令部責任區一個不公開的基地。

美國國防部表示，為了中東地區長期安全及穩定，美國空軍確保擁有一支靈活的戰鬥部隊，準備好保護及捍衞聯軍盟友及地區夥伴的自由，維持地區的和平及穩定。