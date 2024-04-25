美供烏多種類武器　含導彈及步兵戰車

美國總統拜登周三（24日）簽署國會參眾兩院通過的援助烏克蘭法案後，五角大樓隨即公布新一批屬於總統提取權的援烏武器清單，總值10億美元（約78億港元），涉及防空、對地打擊彈藥等武器。美國參謀長聯席會議主席布朗強調，美方正在迅速向烏克蘭提供急切需要的軍事援助，強調烏方成功是全球穩定之關鍵。

根據《烏克蘭安全補充撥款法案》，美國將向烏克蘭提供608億美元（約4,742億港元）援助，美國國防部周三公布首批援助武器清單，也是美國自2021年夏天以來，第56次從庫存提取武器給予烏克蘭使用。烏克蘭最新獲得的武器包括防空導彈，型號為RIM7、AIM9M、刺針，還有高機動火箭系統彈藥、155毫米火炮炮彈。此外，美國將提供更多布拉德利步兵戰車、防地雷反伏擊車，以及空對地的精確空中彈藥。

美國國防部強調，這批武器將支援烏克蘭防禦前線、保護城市、反擊俄羅斯持續攻擊的能力，形容在美國國會跨黨派支持下，烏克蘭可以指望美國強大及堅決的領導，與50個盟友及夥伴國家提供持續性的安全協助支援，確保烏方守衞者接收對抗俄羅斯侵略的關鍵能力。布朗在智庫戰略與國際研究中心發表講話時指出，歷史證明在烏克蘭發生的事情不只是影響烏克蘭，「我認為我們集體支援烏克蘭很重要」。

烏克蘭總統澤連斯基周三確認，從美國獲得短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統、反坦克武器、高機動火箭系統彈藥、防空系統，對此感激拜登、美國國會、所有認同反抗俄羅斯總統普京的美國人，強調百分百落實美烏兩國所有協議非常重要。