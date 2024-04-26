耶倫：美國不排除任何選項　應對中國產能過剩

美國財長耶倫周四（25日）受訪時重申，美國政府不會排除任何選項，以應對中國工業產能過剩。

耶倫在訪問中表示，中國透過出口方式實現充分就業的做法，是世界其他國家無法接受的；她稱自己在本月出訪中國時，已成功地向中方官員，就中國電動汽車、太陽能電池板和其他清潔能源產品充斥全球市場，威脅美國就業，提出美方的關切；又說中國產能過剩威脅到美國、歐洲、日本以及印度和墨西哥等新興市場的類似商品生產商，上周在美國華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間，也和中國官員再次「深入討論」相關問題。

耶倫聲稱，中方官員承認存在工業產能過剩，而他們需要解決這個問題。她指問題不會在短時間內得到解決，重要的是中方認識到有關關切，並開始採取行動。而與此同時，美方不希望美國的產業被徹底摧毀，所以她不想排除任何選項。

耶倫補充，美方認為中國生產並向全球銷售出口，沒有任何問題，但美國、歐洲和其他國家也希望在清潔能源產品的產能上有份，「這非常重要」。