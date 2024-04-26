哈馬斯高層：即使以色列入侵拉法　也無法實現目標

以色列軍方揚言已準備好進攻巴勒斯坦加薩南部城市拉法，只待政府一聲令下即可行動。不過，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的高級官員哈馬德，周四（25日）受訪時揚言，即使以色列入侵拉法，也將無法實現擊敗哈馬斯和解救人質的既定目標。

身在卡塔爾的哈馬德在接受電話採訪時稱，以色列花了近7個月時間，入侵了加薩所有地區，摧毀了很多地方，但到目前為止，都沒有實現消滅哈馬斯或是救回人質的主要目標。他又指，哈馬斯已經與衝突各方，討論過以色列入侵拉法的嚴重性，而進攻拉法毫無疑會威脅談判，因為這表示以色列有意繼續戰爭和侵略，卻無意繼續談判並達成協議。

以色列媒體引述沒有露姓名官員消息稱，埃及代表團將於周五（26日）前往以色列，啟動新一輪以哈停火及交換人質談判。哈馬德指摘，以色列總理內塔尼亞胡「操縱和拖延」，目的是「欺騙以色列公眾和國際社會，讓他們相信談判正在進行；他又指，內塔尼亞胡也試圖歪曲事實，聲稱哈馬斯是談判的障礙。哈馬德指出，卡塔爾和埃及「正在為達成協議作出巨大努力」，但「不幸的是，以色列處理此事的方式是愚蠢的，而且非常混亂。」