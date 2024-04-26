華泳手疑用禁藥風波　WADA委任獨立檢察官審視

美媒日前披露23名中國游泳選手在2021年東京奧運舉行前7個月的藥檢中呈陽性反應，卻獲世界反興奮劑組織（WADA）放行參與奧運比賽。WADA曾表示接受中方解釋中國泳手檢測樣本受污染，但仍然備受外界非議，該組織周四（25日）宣布任命一名獨立的瑞士退休檢察官審查事件處理手法，料2個月內提交報告。

事件被公開後，WADA的解釋是當時同意中國當局的觀點，裁定涉事運動員的藥檢樣本受污染。污染源是來自一個酒店廚房的香料容器，中國運動員曾入住該酒店，其後參加2021年1月的一場全國賽事。中國外交部周一（22日）也有回應事件，批評相關報道是虛假訊息和不實。

WADA周四再發聲明指，WADA主席班卡（Witold Bańka）表示過去幾天組織被不公平地指摘為偏袒中國，誠信和聲譽受攻擊，他否認相關指控，對於能把問題交由富經驗、受尊敬的獨立檢察官處理感高興。獨立檢察官被授予完全、不受限制地查閱WADA與此事相關的所有檔案和文件權限，可以在他認為合適的情況下自由諮詢任何獨立專家。