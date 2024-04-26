王毅批台獨威脅和平穩定　指美延續對華錯誤認知

中共中央政治局委員、外交部長王毅日前接受阿拉伯媒體書面採訪時，談到加薩衝突、烏克蘭危機、台海問題以及中美關係。他表示，在加薩、紅海以及俄烏問題上，當務之急是停火止戰。他批評台海局勢最大挑戰是來自「台獨」分裂活動，美方的對華錯誤認知仍在延續，遏華錯誤政策仍在推進。

加薩戰火持續，王毅認為必須盡快停火止戰，確保人道救援暢通無阻，防止衝突負面影響持續外溢，並及時糾正巴勒斯坦人民遭受歷史不公。對紅海局勢升級，王毅強調中方立場是任何理由都不應成為攻擊平民的藉口。至於中國近日宣布派遣軍艦官兵為通過紅海的貨輪護航，王毅稱與紅海局勢無關。

被問中方是否會向俄羅斯施壓以結束其在烏克蘭的戰爭時，王毅重申，中方始終堅持任何衝突和戰爭應透過政治解決，而且要客觀公正，中方堅決反對趁亂漁利、火上澆油，更不能打一派拉一派，搞陣營對抗。中方秉持各國安全不可分割理念，支持構建均衡、有效、可持續的地區安全架搆，願與國際社會共同為推動危機政治解決發揮建設性作用，維護地區長治久安。

面對目前美台關係密切，前者不斷向後者售武，王毅指摘一些國家口口聲聲呼籲維護台海和平穩定，私底下卻加緊給「台獨」分裂分子運送武器裝備，這種行徑只會推高衝突對抗風險，嚴重威脅台海以及地區和平穩定。他強調，對於外部勢力干擾破壞，中國不會聽之任之。

對於中美關係和對美國大選的看法，王毅稱美方近來繼續拉攏所謂盟友，不斷挑唆煽動地區海上局勢，加速編織對華遏制體系，持續升級單邊制裁，大搞對華科技封鎖。他呼籲美方忽以冷戰視角、零和思維看世界，不總說一套、做一套。他指中方從來沒有也不會干涉別國內政，不管誰當選下一屆美國總統，中美還是要交流合作。王毅認為中美關係回不到過去，但應該也完全能夠有一個好的未來。