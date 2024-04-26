75名美軍特種兵將撤出乍得　雙方談判部隊地位協議

美國和俄羅斯近年在非洲地區的軍事影響力角力加劇，繼尼日爾早前要求美軍撤走後，乍得亦要求駐當地的部分美軍撤離。美國官員周四（25日）證實，未來數日將撤走部署乍得首都恩賈梅納的75名美國陸軍特種部隊成員。

知情美國官員指，乍得空軍總參謀長阿明（Idriss Amine）本月用法文撰寫信件給美國駐當地國防武官，而非經官方外交渠道致函，讓美國外交官和軍官感到措手不及和困惑。信中沒有直接命令美軍撤走，但提到部署恩賈梅納一個軍事基地的特別行動特遣部隊，特遣部隊包括來自美國阿拉巴馬州國民警衞軍第20特種部隊的75名陸軍特種部隊人員，而該基地是協調美國行動的重要樞紐。美國駐當地大使館及其他負責顧問工作的軍事人員則不受影響。

一些美國現任和前任官員表示，信件可能是乍得軍方和政府的談判策略，目的是在該國5月6日大選前向華盛頓施壓，達成一項更有利的協議。與美國從尼日爾撤軍不同，從乍得撤兵可能只是暫時性，期間外交官會談判是否可以達成新的部隊地位協議；如果達成協議，美國軍事顧問又是否可以返回乍得。兩名美國官員認為，除非最後一刻出現外交進展，否則美軍會於本周末開始撤出乍得前往德國，並於5月1日完成。

五角大樓發言人說，隨着與乍得官員的談判繼續進行，美國非洲司令部目前正計劃從乍得重新部署部分美軍部隊，其中一部分已計劃撤離，這臨時步驟是雙方安全合作持續審查的一部分，安全合作將在5月6日的乍得總統選舉後恢復。