美航母啟程再駐日　繞航南美今秋抵埗

美國海軍航空母艦喬治華盛頓號周四（25日）駛離維珍尼亞州諾福克海軍基地，前往美國南方司令部責任區展開代號「南方海洋2024年」部署行動，之後將轉換母港，今年秋季取代姊妹艦列根號，再次成為前沿部署日本的美國航空母艦。

與喬治華盛頓號隨行的艦艇還有神盾驅逐艦波特號及補給艦約翰‧倫索爾號，它們將駛往南美洲並航經最南端合恩角，由大西洋進入太平洋。美國海軍表示，大部分喬治華盛頓號船員首次參與部署行動。美國傳媒周三（24日）報道，喬治華盛頓號今年夏天將在加州北島海軍航空站，與從日本回國的列根號「互換」身份，但最新公布的時間遲一季。喬治華盛頓號將繼2008年至2015年後，再次駐守日本神奈川縣橫須賀。

喬治華盛頓號當年完成首次前沿部署日本行動並由列根號接手後，回國進行大修換料升級工程，但受新冠疫情導致供應鏈、人手等問題惡化影響，原定4年的維修期延長至6年，2017年「入廠」直至去年重新交付美國海軍。此外，喬治華盛頓大修期間，5年內至少9名船員自殺身亡，軍方調查發現與艦上生活環境極為惡劣有關。