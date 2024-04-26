美俄軍機隔空角力　各飛近日演習巡航

俄羅斯伊爾38海上巡邏機現身日本海空域（上圖）；美國B52H戰略轟炸機（下圖上）與日本F2戰機（下圖下）訓練。

美國與俄羅斯罕有同一天派出軍用飛機，在日本本土兩岸隔空角力。美國兩架戰略轟炸機從本土前往西太平洋戰略要地關島時，在日本太平洋空域與日本戰機演習；俄羅斯派出情報收集機及海上巡邏機各一架在日本海上空飛行。

日本航空自衞隊航空幕僚監部周五（26日）表示，兩架F2戰機周四（25日）飛往太平洋空域，與美國空軍兩架B52H戰略轟炸機展開各種戰術訓練，目的是強化美日同盟的威懾及應對能力。上述美國戰略轟炸機來自美國路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地，它們一度飛近日本本土東部海域上空，之後南下前往關島安德森空軍基地。美國正在菲律賓參與代號「肩並肩」的美菲聯合演習，B52H戰略轟炸機將參與反登陸實彈火力演習。

與此同時，日本防衞省統合幕僚監部周四表示，俄羅斯一架伊爾20情報收集機及一架伊爾38海上巡邏機當天先後在日本本土西面的日本海上空巡航。前者從北海道以西空域南下飛行，至石川縣能登半島對出空域才飛離日本；後者採用飛往北方的飛行路線，一直飛至北海道奧尻島對出空域才改變方向，向西飛返俄羅斯遠東地區。