英艦紅海反導作戰　護航擊落彈道目標

也門叛軍青年運動周三（24日）向亞丁灣發射一枚反艦彈道導彈，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部表示，青年運動試圖攻擊一艘美國商船，但來襲目標被聯軍艦艇截擊。英國皇家海軍證實，驅逐艦鑽石號利用防空導彈實施攔截。

英國皇家海軍周四（25日）表示，鑽石號發射海毒蛇防空導彈攔截青年運動反艦彈道導彈，成為繼美國海軍及法國海軍後，另一歐美國家軍艦在紅海地區執行反彈道導彈實戰任務。英國國防大臣夏博思感謝鑽石號官兵拯救無辜性命，保護國際航運免受青年運動的非法攻擊，強調英國繼續在國際社會回應青年運動攻擊商船的最前列位置。

鑽石號去年12月至今年1月、今年3月起部署在紅海護航巡航，在第一次部署期間遭青年運動3度攻擊，該艦利用防空導彈及艦炮摧毀9架無人機。中途接力部署的另一英國皇家海軍護衞艦里士滿號，也發射防空導彈擊落兩架無人機。鑽石號目前部署紅海及亞丁灣，任務是威懾青年運動、確保航行自由，令國際海域對商船更安全。

英國傳媒指出，這是英國皇家海軍自1991年波斯灣戰爭擊落巡航導彈以來，首次有軍艦成功在作戰期間攔截任何類別的來襲導彈，也是海毒蛇防空導彈首次在實戰擊落彈道目標。英國皇家海軍表示，英國繼續致力於阻嚇青年運動對紅海及亞丁灣的無差別襲擊，批評這些非法攻擊繼續損害全球經濟，同時破壞也門的穩定及安全。