以攻拉法前　給予最後機會談判達成人質協議

埃及日前派高官代表團到以色列討論有關以軍即將對加薩地帶最南端拉法市發動進攻，以及與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成人質協議等事宜。會議周五（26日）結束，以色列官員指以軍進攻拉法前，會給予最後一次機會透過談判達成釋放人質協議。美國國務卿布林肯將於下周二（30日）前往以色列，討論拉法和人質問題。

一名以色列高官透露，會談非常順利，重點突出，氣氛良好，在所有方面都取得了進展，埃及方面似乎願意向哈馬斯施壓以達成協議，同時以色列有非常認真的打算，要在拉法取得進展。以色列表明不會同意哈馬斯拖延達成協議來阻止以軍行動，強調以軍已徵召了預備役部隊，這是以軍進入拉法前最後一次達成協議的機會。

官員證實，以色列準備接受哈馬斯釋放少於40名人質，但不會同意僅釋放20名人質，以方相信哈馬斯扣押了33名符合人道主義資格的人質，即婦女、兒童、50歲以上男性和病人，堅持他們全部要獲釋。美媒報道，停火日數將與釋放人質的數量掛鉤，以色列願意作進一步的重大讓步，例如允許居民返回加薩北部，甚至可能允許他們不接受任何檢查，也願意從加薩的關鍵走廊撤軍。

以軍已完成進攻拉法的所有準備工作，但以色列政府在與美國政府的協調方面停滯不前，國防系統中亦有人認為救人質必須是首要任務，總理內塔尼亞胡應盡所能推動達成人質協議。另有國防官員認為，解決拉法境內的4個哈馬斯營的重要性，不及確保拉法的加薩-埃及邊境安全從而防止哈馬斯走私武器重新武裝。

哈馬斯周六（27日）表示，已收到以色列對哈馬斯本月13日提出的停火建議官方回應，將在研究後提交答覆。