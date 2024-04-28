王毅跟法總統外事顧問通電話　願加強高層交往

中共中央政治局委員、中央外辦主任兼外長王毅上周六（27日）應約跟法國總統外事顧問博納通電話。王毅指中方願同法方加強高層交往，發揮元首外交引領作用，為中法全面戰略夥伴關係注入新內涵，推動兩國各領域合作邁上新台階，為應對全球性挑戰發揮中法兩個大國的重要作用，希望法方推動歐盟繼續奉行積極務實的對華政策。

王毅指，中法都堅持獨立自主，堅持合作共贏；都反對世界分裂，反對陣營對抗；都踐行多邊主義，維護聯合國憲章和國際法；當前國際形勢複雜動蕩，挑戰層出不窮，熱點此起彼伏，國際社會期待中法兩國就事關世界和平穩定、人類前途命運的重大問題形成一致立場，發出共同聲音。

博納表示，法方願同中方以兩國建交60周年為契機，密切兩國高層交往，深化彼此互信、加強務實合作、爭取互利共贏；雙方要攜手促進熱點問題降溫，應對氣候變化等全球性挑戰，為縮小南北差距、避免陣營對抗作出積極貢獻，推動法中、歐中關係進一步發展。

雙方同意就人工智能的發展開展合作，繼續就應對氣候變化加強協調，雙方還就烏克蘭、以巴衝突等共同關心的國際和地區問題進行了協調。