【東方日報世界視線】西方愈延續軍援　烏克蘭傷害愈大

就美國總統拜登日前簽署608億美元援助烏克蘭法案，不少軍政專家對烏克蘭的未來提出分析，可以總結出西方、烏克蘭及俄羅斯三方不同的衡量角度。

這608億美元援烏款項，再加上北約和歐盟其他成員國可能籌集到的500億美元，將是一筆巨大款項，亦可能是它們集體在2024年的總承擔。拜登及美國國務卿布林肯也公開聲言，這次大力支援可使烏克蘭於2025年扭轉頹勢，並且相信烏國能加入北約和歐盟。不過，有美國國會議員警告，若烏克蘭得不到緊急的軍事援助，烏軍很快就會戰敗，俄羅斯將進一步威脅及進攻歐洲。

事實上，即使有新一輪撥款，烏克蘭的形勢仍然不容樂觀，因為目前俄羅斯的軍工產能遠超北約及歐盟的總和，而且即使西方能提供逾千億美元，但其實西方特別是美國軍工生產的武器，由於要賺取龐大利潤，能提供的武器也非常昂貴且有限，例如美國的F35戰機，一架約1億美元，而俄羅斯的蘇57只需約4,000萬美元；一組美國愛國者導彈系統約15億美元，而俄羅斯的S400防空系統只需約5億美元；導彈方面，俄軍有美國還未完全研發成功的高超音速導彈，在戰場上佔盡優勢。

至於烏克蘭的憂慮，首先是烏軍士氣極低落，有可能在西方軍援到來前已崩潰。此外，澤連斯基的總統任期只到5月20日，之後政府沒有合法性，俄羅斯總統普京聲言，這天之後便不會承認澤連斯基政府。至於烏克蘭民眾，亦開始出現戰爭疲勞，不少民眾質疑政府為西方執行代理人戰爭，是嚴重的錯誤，社會生活亦在崩壞，抵抗意志正在消失。

而俄羅斯方面就有三派立場，最溫和的是接受立即停戰議和，俄烏保持現有疆界。較強硬的是認為北約還在拱火，俄軍應收回烏克蘭東北部的哈爾科夫，以及尼古拉耶夫到敖德薩的沿黑海傳統俄語地區，作為延續戰爭的代價，迫使烏克蘭變成內陸及中立國家。最後是死硬派，他們認為要佔領烏克蘭首都基輔，完全瓦解烏克蘭新納粹勢力，建立一個如白羅斯的友好合作政府，這其實與美國駐軍及控制的德國和日本一樣，而戰爭愈耗下去，俄羅斯保守派的立場恐怕就愈容易實現。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻