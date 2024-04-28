美官員憂以色列不可信　軍援或違國際人道法

以軍在加薩地帶行動被指違反國際人道法。

英國傳媒上周六（27日）報道，美國國務院內部備忘錄顯示，部分官員向國務卿布林肯指出，他們認為以色列作出在遵守國際人道法下使用美援武器的承諾不可靠及不可信。根據美國總統拜登2月發出的《國家安全備忘錄》，布林肯須於下月8日前就監察以色列使用美援武器一事，向國會報告。

美國國務院至少7個局在上月24日前向布林肯提交評估，其中4個局聯合提交文件，對以色列在加薩戰爭期間不遵守國際人道法表示嚴重關切，並指出以軍反覆襲擊受保護地點和民用設施，行動造成重大平民傷害後幾乎無追究，以前所未有速度殺害人道工作者和記者等，同時肆意限制人道援助進入加薩。惟國務院政治軍事事務局警告，一旦暫停轉讓武器至以色列，將限制以色列應對領空外潛在威脅能力，並招致伊朗和民兵組織挑釁，要求重新評估當下和未來對地區其他國家所有軍售。

監督和打擊反猶太主義特使辦公室認為以色列的保證可信且可靠，國務院法律局未對以色列承諾的可信度持任何立場。根據美國《國家安全備忘錄》，倘以色列沒有遵守承諾，美國將再尋求以色列再保證遵守國際法，甚至暫停提供更多武器。