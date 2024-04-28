多次與也門叛軍交火　美航母回地中海

美國為首多國聯軍繼續在紅海地區與也門叛軍青年運動交火，但作為主力海上部隊的美國航空母艦艾森豪威爾號，上周五（26日）通過埃及蘇彝士運河返回地中海。青年運動領導人阿卜杜勒上周四（25日）宣稱，美國海軍在紅海地區的展現縮減，很多軍艦消失並擴散至紅海外圍海域。

美國海軍上周五發表聲明，表示艾森豪威爾號與神盾驅逐艦格雷夫利號由南向北穿越蘇彝士運河，從紅海抵達地中海東部海域。艾森豪威爾號航空母艦打擊群去年10月13日及14日從美國東岸兩個基地出發展開海外部署，隨行艦艇還有神盾巡洋艦菲律賓海號及神盾驅逐艦梅森號，但聲明未有交代它們的動向，不排除繼續留守紅海地區。暫時未知艾森豪威爾號與格雷夫利號在地中海的部署安排，包括是否率先回國結束任務，抑或只是短暫逗留，將停靠歐洲國家休整補給後返回紅海繼續巡航。

也門叛軍過去半年接二連三向紅海、曼德海峽、亞丁灣的商船開火，艾森豪威爾號航空母艦打擊群發揮重要的「攻守兼備」效用，可以出動艦載戰機擊落來襲無人機及巡航導彈，也可以安排它們先發制人摧毀在也門境內待命出擊的無人機、巡航導彈、彈道導彈。此外，隨行的神盾巡洋艦及神盾驅逐艦具備彈道導彈防禦能力，可以發射攔截導彈摧毀來襲反艦彈道導彈。美國傳媒報道，目前在大西洋舉行演習的杜魯門號航空母艦打擊群，預計接替艾森豪威爾號航空母艦打擊群部署紅海地區。