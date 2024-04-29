近百龍捲風狂掃中部　俄克拉荷馬州至少4死30傷

美國中部俄克拉荷馬州部分地區和鄰近的北美大平原多州近日遭遇大量威力強大龍捲風肆虐。人員周日（28日）仍在瓦礫堆中仔細搜尋，據當地媒體報道，俄克拉荷馬州至少有4人喪生，包括在霍爾登維爾鎮（Holdenville）一名4個月大嬰兒，另有30人受傷。

美國國家氣象局指，繼上周五（26日）大部分發生在內布拉斯加州和艾奧瓦州的78宗龍捲風之後，上周六（27日）又通報另外一個天氣系統在德州北部和密蘇里州之間引發35次龍捲風。風暴於數小時內就為部分地區帶來180毫米雨量，氣象局人員警告周日恐怕仍有暴洪、冰雹和龍捲風等極端天氣風險。

俄克拉荷馬州中南部小鎮瑟弗爾（Sulphur）有不少建築遭到夷平，車輛被撞毀或翻側。其中一段影片顯示，瑟弗爾鎮有郵務車掉落到幾乎難以辨識的建築物殘骸上方。同州阿德莫爾鎮（Ardmore）先遭到一個龍捲風襲擊，將雜物拋到6,100米高空，接下來附近地區又出現另外兩個龍捲風。

為對12個受創最重的縣加速提供援助，俄克拉荷馬州長史提特（Kevin Stitt）已經宣布進入緊急狀態，為期30天。截至周日接近中午為止，德州、俄克拉荷馬州分別有逾5萬及3萬戶停電。