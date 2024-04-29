王毅晤玻利維亞外長　與拉美國家加強合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅周日（28日）在北京與到訪的玻利維亞外長索薩舉行會談，表示願與玻利維亞等拉美和加勒比國家團結合作，深入推進共建「一帶一路」倡議跟地區各國發展戰略對接，推動構建攜手共進的中拉命運共同體。二人會後見證簽署兩國外交學院合作諒解備忘錄。

王毅表示，鞏固和發展中玻戰略夥伴關係是中國政府既定方針，堅定支持玻方獨立自主探索符合本國國情的發展道路，堅決反對外部勢力干涉該國內政。他又指，雙方要不斷鞏固政治互信，增進兩國政府、立法機構、政黨交流合作，加強治國理政經驗交流，密切發展戰略對接，深挖數碼經濟、高原農業、訊息通訊、綠色發展等新領域合作潛力，堅定維護「全球南方」國家共同利益，同時希望玻方為華企提供更好營商環境。

索薩表示，玻方願與中方密切溝通，共同慶祝好明年玻中建交40周年。玻方視中國為重要戰略夥伴，希望提升兩國經貿等領域合作水平，加強在金磚等多邊場合協作，歡迎華企赴當地投資興業，助力國家工業化進程。玻方堅定支持一個中國原則，以及中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願與中方繼續維護和平共處五項原則，積極推動拉中關係發展。