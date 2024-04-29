阿斯利康首次承認　新冠疫苗可致血栓

英國藥廠阿斯利康和牛津大學合作研發的新冠疫苗懷疑導致接種者出現血栓，造成死亡和嚴重傷害而受到集體訴訟。當地傳媒周日（28日）報道，阿斯利康在法庭文件首次承認，其新冠疫苗可能導致罕見副作用「血栓伴血小板減少綜合症（TTS）」，或有利受害者和親屬索償。

受害者斯科特（Jamie Scott）2021年4月接種阿斯利康新冠疫苗後，腦部出現血凝塊和出血，導致永久性腦損傷，無法工作。斯科特去年向英格蘭及威爾斯高等法院提出索償，阿斯利康當時否認TTS由普通疫苗引起。惟該公司今年2月提交文件，承認疫苗在極少數情況下會導致TTS，致病機制尚不清楚，每宗個案發病的因果關係將由專家論證。

高等法院至今已受理51宗有關阿斯利康新冠疫苗問題案件，索償金額估計合共高達1億英鎊（約9.81億港元）。斯科特的律師主張當事人患上「疫苗誘導的免疫性血栓性血小板減少症（VITT）」，但阿斯利康不承認有關術語。阿斯利康發表聲明，對失去親人和出現健康問題人士表示同情，強調其新冠疫苗安全性獲認受。