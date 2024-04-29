新加坡印尼現任及候任領導人　舉行八眼會議

新加坡總理李顯龍和印尼總統維多多，周一（29日）早上在印尼西爪哇省的茂物總統行宮舉行他們之間的第7次、也是兩人的最後一次新印領導人非正式會議。與往年不同，今次參與者包括兩國的候任領導人，即新加坡副總理兼財政部長黃循財，以及印尼防長普拉博沃，由「四眼會議」變為一場「八眼會議」。

在茂物總統行宮舉行的歡迎儀式上，李顯龍在維多多陪同下檢閱了儀仗隊，隨後互相介紹代表團成員。李顯龍在之後召開的聯合記者會上說：「很高興能改成八眼會議，讓普拉博沃和黃循財加入我們。從現任領導到候任領導層，我們致力於放眼未來、在堅實的基礎上擴大合作。」黃循財將在5月15日接過總理一職；今年3月正式當選印尼總統的普拉博沃則會在10月就任印尼第八任總統。

李顯龍表示，期待印尼推動區域的綠色經濟發展，並向維多多建議探討新印兩國之間的碳信用合作項目。維多多表示，雙方在會上討論確保飛航情報區、防務合作和引渡逃犯三項協議接下來順利落實的安排，以及討論加強亞細安核心、中東和平等區域與國際局勢。新印目前有定期和廣泛的合作項目，包括防務合作、新加坡對印尼的投資累計已經超過740億坡元（約4,256億港元），兩國也簽署了數碼轉型合作諒解備忘錄，並且正在鼓勵年輕的科技專業人員通過Tech:X計劃在新印兩地汲取重要的經驗。