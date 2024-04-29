南韓首季外國旅客數恢復至疫前近九成　華客居首

南韓文化體育觀光部和南韓觀光公社（旅遊發展局）周一（29日）發布的統計數據顯示，南韓今年第一季度接待外國遊客340.3萬人次，為2019年同期的88.6%，創下新冠疫情以來單季最高紀錄。訪韓遊客數量方面，中國居首。

南韓3月單月共接待外國遊客139.2萬人次，相當於2019年同期的97.1%，同樣創下疫情以來的新高。十大外國遊客來源地中，半數國家和地區今年第一季度的遊客數量超過2019年同期。新加坡恢復至2019年的163.3%；美國和菲律賓分別恢復至119.3%和109.3%。

訪韓遊客數量方面，中國居首，第一季度為101.5萬人次，3月為39.1萬人次，同比增長86.3%，文化體育觀光部人士表示，中國去年2月試點恢復出境團隊遊後訪韓遊客達到201萬人次，而今年的恢復勢頭更加強勁。日本遊客排名第二，第一季度66.6萬人次，3月33.9萬人次；澳洲、法國和德國分別為5.1萬人次、2.7萬人次和3.2萬人次，恢復至2019年的146%、142%和130%。