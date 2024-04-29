悉尼被捕回教徒　擬發動聖戰殺猶太人

澳洲最大城市新南威爾士省悉尼一名少年早前闖入西部郊區韋克利一間教堂刺傷主教，警方定性為恐怖襲擊，上周再循線拘捕多名未成年人士。當地傳媒周一（29日）報道，4名被捕少年是回教徒，計劃在悉尼發動「聖戰」殺戮猶太人，不惜為此殉命。早前有分析指出，中東目前緊張局勢難免刺激當地人士報復心理。

東方亞述好牧人教堂主教以馬內利（Mar Mari Emmanuel）本月15日在教堂崇拜直播期間遇襲，觸發街頭暴力騷亂。《每日電訊報》披露警方向法院提交的情況說明顯示，4名之後被捕的少年分別15歲、16歲和兩名17歲，其中3人本月20日經通訊應用程式Signal討論策劃恐怖襲擊，說：「我想死，我想殺人」。1人同日在網上說：「真主是最好的策劃者，我們是真主的戰士」。

兩名少年本月19日談到獲取槍械，包括一把獵槍和用2,000至4,000澳元（約1萬至2萬港元）購買兩到三把槍。1人同日在一個Signal聊天群組說：「我真的很想以猶太人為目標」，並在照片分享程式Instagram讚揚涉嫌刺傷主教的刀手。他和另一名少年上周一（22日）在悉尼另一宗襲擊被捕，警方在其手機中發現恐襲計劃。