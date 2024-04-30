北約秘書長突訪烏　澤連斯基促加快軍援

北約秘書長斯托爾滕貝格周一（29日）突然到訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤。澤連斯基表示至關重要的美國武器援助已開始以少量陸續運抵烏克蘭，但行動有必要加速，因為俄軍正在試圖趁虛而入。

斯托爾滕貝格在會後聯合記者會上宣布，已邀請澤連斯基出席今年7月在美國華盛頓舉行的北約峰會。他又指，北約已就加強對烏克蘭安全支持和訓練烏軍士兵的計劃達成一致，認為有必要將北約各國單獨對烏支持，變為北約聯合對烏支持，以確保援烏的長期性和可預測性。

澤連斯基表示，兩人討論了由北約出資成立烏克蘭國防特別基金的事宜，北約將在5年內向基金提供1,000億歐元（約）支持；並透露美國日前宣布的新軍事援助，已開始運抵烏克蘭，而戰場情勢直接取決於烏克蘭獲得彈藥供應的速度。

今次是俄烏戰事爆發以來，斯托爾滕貝格第3次到訪烏克蘭，他稍後亦會在烏克蘭國會發表演說。斯托爾滕貝格在啟程前往基輔前表示，北約成員國過去幾個月未有兌現援烏承諾，不過相信情況正在改變，各國將增加向烏克蘭提供武器和彈藥。