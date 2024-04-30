北卡警匪激烈槍戰4死5傷　拜登關注事件

美國北卡羅萊納州夏洛特市周一（29日）發生警匪激烈槍戰，法警執行逮捕令期間遭到開火，造成3名法警喪生，5名執法人員中槍受傷，肇事罪犯被擊斃，另有2人被捕。總統拜登已聽取事件簡報並與北卡州州長庫珀交談，白宮高級官員正與當地官員接觸了解情況。

法警逃犯特遣部隊周一下午前往夏洛特市戈爾韋大道（Galway Drive）5000號街區一幢住宅，試圖逮捕一名持有槍械且已定罪的重罪罪犯，期間遭到大威力步槍射擊，中槍喪生的警員包括法警逃犯特遣部隊副隊長和兩名當地特遣部隊警官。另有一名法警受傷，當地警察局4名警員同樣中槍，其中一人情況危殆。執法人員當場還擊，在罪犯的住宅前院擊斃對方。

夏洛特—梅克倫堡警察局長詹寧斯（Johnny Jennings）當晚召開記者會，透露執法人員之後接近住宅期間，遭受來自住宅內的額外火力，清場時住宅內有兩名男女步出，包括一名17歲少年，他們正接受警方訊問，暫時無法確認他們是否曾經開槍的疑犯，調查仍處於初期階段。詹寧斯形容今次是他在32年執法生涯中最悲慘的槍擊事件，他記憶中夏洛特市從未發生過如此嚴重的事件。庫珀已抵達夏洛特市繼續聽取事件簡報，預計周一與受害者家屬和官員交談。夏洛特市市長萊爾斯（Vi Lyles）發聲明對事件深表悲痛，請求所有市民為死傷者和家人祈禱。美國法警局對失去副警長和兩名特遣部隊警官表示哀悼，感謝所有支持，會時刻惦記所有涉事警官的家人和同事。