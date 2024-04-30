醫院擬生理界定性別　女權組織歡迎

英國《每日電電訊報》周二（30日）報道，國家衞生事務局（NHS）計劃在工作約章列明以生理性別界定病人性別，代表英國公營醫院首次明文禁止跨性別女性進入生理女性專用病房。女權組織歡迎措施結束性別意識形態俘虜醫療服務情況，重新認可女性福祉和安全。

英國公營醫院服務受《英國國家衞生事務局約章》規管，約章闡明服務原則、價值觀以及患者和員工法定權利，國務大臣需於每10年修訂約章，上一次修訂是2015年。報道指，新修訂約章將列明以性別（Sex）一詞代替社會性別（Gender），並以生理性別定義性別，同時賦予女性在合理可能情況下，要求由生理性別相同的人提供私密護理，而非跨性別女性。

新約章將接受為期8周諮詢，考慮公眾、醫生、病人、護士等持份者意見，再作最終決定。國家衞生事務局曾於2021年修訂工作指南，列明跨性別病人可以按照自身性別認同，入住相應單性別病房，引發爭議。性別批判團體「性別問題」行政總裁福斯泰特（Maya Forstater）指出，現行約章使女性權利被跨性別名義踐踏，新約章僅代表常識回歸。