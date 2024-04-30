維州大學撐巴人示威釀衝突　警員武力驅散捱轟

美國維珍尼亞州里士滿市一家大學周一（29日）舉行聲援巴勒斯坦示威，防暴警晚上進入校園武力驅散。示威者向警員投擲水樽和木板，警員發射橡膠子彈和震撼彈，並施放催淚氣體還擊。多名民主黨州議員譴責警方干預示威，表明做法「不可接受」。

示威者周一在維珍尼亞聯邦大學門羅公園校區的圖書館外集會，高舉「解放巴勒斯坦」和「立即停火」等標語，學生領袖敦促校方中止與以色列所有連繫。示威者同日傍晚時分開始搭起帳篷紮營，並戴上面具在營地周圍使用木板和其他大型物體設置路障，宣稱劃出「解放區」。防暴警察晚上約8時30分抵達校園拉起警戒線，校方之後連發手機警報短信，指校園有人非法集會，呼籲學生進入校內設施避難。

防暴警察隨即向示威者推進，試圖衝散示威陣線，並強行拆除路障。多達數百名防暴警察衝入校園，包括維珍尼亞州警員和里士滿市警員，他們施放胡椒噴霧並把示威者按倒在地，用索帶捆綁示威者雙手，部分示威者投擲水樽還擊。警方包圍示威場地並拆除帳篷後，於晚上約9時30分施放催淚氣體，示威者和現場記者報稱中招。示威者在之後數小時內陸續散去，被捕人數尚不清楚。

維珍尼亞聯邦大學是一間州立學校，校園被視為公共財產，《里士滿市法典》列明任何人晚上11時後不得在公共土地或建築物上、附近或周圍露營、躺臥或睡眠，除非獲得特別許可。校方周一晚上發表聲明，強調由於期末考試將於本周開始，大學必須為學生提供安全、順利地完成學業的機會，集會違反多項大學政策。校方以尊重態度多次為參與活動的人員，包括多名校外人士提供機會收拾物品離開，違者將因非法侵入而被逮捕。

代表維珍尼亞聯邦大學教職員的工會發表聲明，譴責校方在自己校園內，動用警察對行使言論自由權的學生無情施暴，是毫無道理，示威學生挺身而出反對巴勒斯坦加薩地帶種族滅絕。多位民主黨州議員在警員驅散示威前，關切警方干預學生行使憲法保護的言論自由和抗議權利，逮捕和平集會學生將削弱民眾對政府信心，必須嚴格審查。里士滿市議員喬丹（Katherine Jordan）對事件感到非常不安。