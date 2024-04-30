美召開防務首長會議　華南部戰區司令參加

美國印太司令部周一（29日）公布，司令阿奎利諾當天以視像形式，在位於夏威夷的總部召開防務首長會議，旨在強化軍事關係、討論共同安全議題、促進地區合作。根據美方發布的照片，與會者包括中國解放軍南部戰區司令員王秀斌。

美國印太司令部在新聞稿指出，來自27個國家的高級軍事領袖以視像形式會面，審視經各方同意的目標進度。阿奎利諾討論在印太地區深化安全合作機會的重要性及安全挑戰，同時強調美國印太司令部將繼續與盟友及夥伴緊密合作，確保印太地區是自由、開放、繁榮。與此同時，下月3日將卸任司令一職的阿奎利諾，向與會者介紹接任人帕帕羅，對方現時是美國太平洋艦隊司令。

根據美國印太司令部發布的照片，可見出席會議的包括王秀斌，他位於大屏幕左上方，中國國防部尚未通報王秀斌出席會議的情況。其他與會的高級軍事領袖，包括來自柬埔寨、新加坡、日本、印度、法國、印尼、南韓、菲律賓、澳洲、加拿大。

中美元首去年11月15日在加州三藩市會面時，同意推動及加強兩國各領域對話合作，當中包括在平等及尊重基礎上恢復兩軍高層溝通，展開中美兩軍戰區領導通話。