女子擬遊遍紐約市博物館　決意探索趣味人生

美國紐約市布魯克林區一名女子在新冠疫情期間遭解僱，為令生活變得更有趣和富有意義，遂決定參觀紐約市所有博物館。她目前已參觀115間博物館，並成為網絡博主分享經歷，獲網民稱為「博物館女孩」，希望此段旅程能鼓勵人們勇於嘗試探索城市。

25歲的奧古斯特（Jane August）曾在音樂場館工作，失業後為豐富人生體驗，遂列出紐約市內190間有意前去的博物館，從2021年至今，已參觀其中115間。儘管她從未學習藝術史，亦非從事博物館和藝術等行業，但認為向大眾展示博物館內的事物很酷且有趣，地理條件也很方便她。

隨參觀了愈來愈多博物館，奧古斯特發現，部分被人們認為只是旅遊噱頭的博物館，其實都蘊含獨特意義，如自由神像博物館。她表示，只有親身參觀過，才能明白為何世界各地的人們會被吸引前來這些博物館和機構參觀。

奧古斯特在這段旅程中，意識到參觀博物館是探索城市的好方法。為了參觀不同博物館，她需要前往許多從未去過的社區，感覺十分新鮮有趣，直言生活在紐約市能夠接觸到許多歷史和文化，形容不好好利用將會是一大損失。