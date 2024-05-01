【東方日報世界視線】俄烏戰爭臨戰敗　美國制訂新策略

英國前首相約翰遜最近公開在《每日郵報》寫道：「如果烏克蘭倒下，那將是令西方顏面盡失的災難。」同時他接受訪問時聲言，如果烏克蘭戰敗倒下，那將是西方「霸權」的終結。他誠實及公開用「霸權」二字來標籤西方這400年來對全世界的主導和支配，如今竟遇上挑戰成為歷史轉捩點，有機會完結。他並承認那是一個代理人戰爭。

約翰遜指摘西方對烏克蘭的援助太慢所導致的失敗是咎由自取。所以，為了挽救西方可能沒落的危機，西方要沒收凍結了的3,000億美元俄國資產，將之轉移援烏。這番話道破北約一直利用西方主流媒體的謊言，稱俄羅斯是罪惡之國入侵烏克蘭，西方是被迫支持維護烏克蘭的主權及自由。這也揭露了西方國家就像中古時期的強盜貴族，製造謊言以殘害及掠奪他人。

如今最令西方煩惱的，是西方以外的國家，佔全球87%的人口，都不接受西方對俄羅斯的制裁，令制裁完全失效；加上烏克蘭戰場的失敗，4月22日的《外交事務》雜誌就有文章探討歐洲，不是北約，應派軍隊往烏克蘭以阻止俄羅斯繼續進佔烏國土。這份文章的3個作者都是美籍人士，其中兩位有服務軍方背景，另一位是軍事策略教育工作者。他們強調，除了法國總統馬克龍早前提到不排除派兵到烏克蘭以阻止俄羅斯獲勝外，芬蘭國防部長及波蘭外交部長也表達過派軍到烏克蘭的意願，波羅的海三小國亦反應積極。不過，文章只提到派軍隊的目的是推動物流及提供訓練，必要時可參與城市的防衞。

美國軍事智庫如今開始鼓吹歐洲自身應全力支持烏克蘭抗俄，當然是為美國政府着想，並刻意制訂新的全球戰略風向標，因為無論現時拜登政府為面對政府大幅財赤要減少或停止援烏，抑或在11月大選特朗普大有機會勝出，使美國對歐洲實行孤立主義，都說明美國政府會更積極考慮自身利益，當然更重要的背後動機是集中經濟及軍事能力對付中國。可是，無論美國及歐洲的軍政專家均對俄烏戰場的發展感到悲觀，皆因歐洲自身沒有軍方意志及能力，也不會團結一致抗俄。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻