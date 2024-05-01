反猶示威者佔領哥大建築　警員爬窗進入清場

美國紐約市哥倫比亞大學的反猶太示威者當地周二（4月30日）佔領校內的漢密爾頓大廳後，警方周三（5月1日）凌晨出動大數百名防暴警員到校園執行清場行動，更派出有雲梯的車輛，讓警員爬窗進入建築物。

佔領建築物的示威者在出入口架設了各種障礙物，學生手牽手排成一排，防止警員走近。身穿防暴裝備的警察則在哥倫比亞大學校內搜索，用手電筒照射帳篷，並驅趕在漢密爾頓大廳周邊的記者和示威者。同一時間，警員把雲梯車對準漢密爾頓大廳二樓一個窗口，由持盾牌的警員打頭陣，察看內部環境後，約15名戴頭盔的警員排隊逐一爬窗進入校園。

警員從示威區帶走多人，他們雙手被反綁在背後，有人高喊「自由，自由的巴勒斯坦」等口號，現場泊了5架拘留車。

警方開始清場行動後，哥倫比亞大學發聲明指包括董事會在內的領導團隊徹夜開會到凌晨，並與安全專家和執法部門協商，以確定保護學生和整個哥倫比亞大學的最佳計劃。大學稱，這是一個執法問題，紐約警察局最有能力確定並執行適當的應對措施，校方對示威者選擇透過他們的行動使局勢升級感到遺憾，在學校得知漢密爾頓大廳被佔領、破壞和封鎖後別無選擇，大學不會拿社區的安全或局勢進一步升級可能性冒險。