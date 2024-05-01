韓澳外長防長會議　探討南韓加入AUKUS第二支柱

（左起）黃英賢、趙兌烈、馬爾斯和申源湜在墨爾本會面。

由美國、英國和澳洲組成的「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）近日有意擴大「第二支柱」的夥伴規模，澳洲與南韓周三（1日）在澳洲墨爾本舉行外長防長2+2會議，共同探討南韓參與AUKUS第二支柱的可能性。

澳洲國防部長馬爾斯、外長黃英賢與南韓防長申源湜、外長趙兌烈就印太戰略、國防軍工、朝鮮半島及地區局勢等事宜廣泛交換意見。申源湜在會後的聯合記者會表示，雙方探討了AUKUS第二支柱合作的可能性，韓方歡迎AUKUS成員國考慮把南韓列入第二支柱的夥伴，南韓的國防科技力量將為第二支柱發展和區域和平作出貢獻。馬爾斯指出，第二支柱是技術共享協定而非安全同盟，南軒具有令人印象深刻的技術實力，是與澳洲共享價值的戰略合作國家，雙方在技術領域保持密切合作。此外，兩國同意深化國防和軍工領域合作，擴大多種形式的軍事聯合演習，韓軍今年將到澳洲參與多國聯合軍演。

趙兌烈說，雙方一致認為彼此互為實現印太戰略的重要夥伴，商定進一步加強雙邊和多邊合作，將合力切斷北韓非法核導研發資金鏈，努力阻止北韓和俄羅斯非法軍事合作。黃英賢譴責北韓持續發起挑釁，俄羅斯削弱國際社會對朝制裁為全球和平與安全增加不確定性。

AUKUS於2021年成立，由兩大支柱構成，第一支柱為英、美兩國協助澳洲取得配備常規武器的核動力潛艦，並提升其核能力；第二支柱則涉及超音速武器、量子運算、人工智能、電子戰及水下能力等高科技領域。AUKUS上月初已宣布，啟動談判讓日本加入第二支柱。