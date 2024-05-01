熱心警員救棄嬰　24年後警署重聚

美國印第安納州聖約瑟夫縣南本德警署一名退休警官在24年前的某天晚上，救下一名遭遺棄的初生男嬰，多年來一直好奇對方的生活狀況。他近日驚訝地得知，這名男嬰如今成為了警察，並被派駐到自己過去任職的警署工作。兩人因此得以在警署重逢，一同重溫當年舊照。

涉事男嬰於2000年12月22日被民眾發現，他最初被法蘭絨襯衫和毛氈包裹，並被放置在一個紙箱中，經送醫治療後，最終成功獲好心人領養。負責調查該案的時任警員艾斯特（Gene Eyster）對男嬰印象深刻，但直至2019年退休時，仍然不知道對方現況如何。

踏入今年3月，艾斯特接到前同事摩根（Josh Morgan）的電話，稱警隊中23歲的年輕警員海蓋迪什-斯圖爾特（Matthew Hegedus-Stewart）就是艾斯特當年救下的男嬰。海蓋迪什-斯圖爾特向摩根透露了自己的童年經歷，種種細節與艾斯特當年負責的案件如出一轍。

海蓋迪什-斯圖爾特現時已經結婚，育有一名14個月大的女兒，而女兒的出生日期恰巧與他被領養的日期相同。與海蓋迪什-斯圖爾特見面當日，艾斯特百感交集，笑稱：「你現在長大了一些。」他對當年的棄嬰如今能成為自己的後輩感到無比自豪，形容對方是一位善良的警員，亦是好孩子。海蓋迪什-斯圖爾特則鄭重地向艾斯特表示：「謝謝你為我所做的一切。」