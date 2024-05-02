涉持玻璃碎片施襲中學內傷3人　17歲少年被控企圖謀殺

英國南約克郡謝菲爾德一所中學周三（1日）發生傷人案，1名17歲少年涉嫌以玻璃碎片施襲，導致兩名成年人及一名兒童受傷，警方以企圖謀殺罪將他拘捕。

事發在周三上午8時50分，南約克郡警局助理局長索普（Dan Thorpe）表示，警方在接到報案電話後幾分鐘內就到事發的伯利學院（Birley Academy）逮捕男疑兇，事件中兩名成年人受輕傷，其中一人被疑兇用相信是玻璃碎片的利器所傷；另一名遇襲兒童則沒有表面傷痕，但相信與其他人一樣有受驚。他們在現場獲醫護人員治理，無人須要送院。

伯利學院事發一度被封鎖，但校方表示所有教職員工和學生都安全；直到上午11時左右學生才可以離開與父母團聚。學校當天關閉，至周四（2日）早上才重新照常開放。

一名母親向記者表示，事發時她收到女兒的短信，稱學校已被封鎖，關上燈和鎖上門，女兒在書桌底躲避，所幸最終安然無恙。校長霍爾事後感謝應對事件的所有學生和教職員，教育大臣喬芝蘭則表示，對事件感到不安，正與學校保持聯繫，並慰問受影響人士。