美指摘俄軍違化武禁令　以違禁窒息劑對付烏軍

美國國務院周三（1日）指控，俄羅斯違反國際化學武器禁令，對烏克蘭軍隊窒息劑氯化苦（chloropicrin），並在烏克蘭使用於防暴的催淚劑作為「戰爭手段」。

美國國務院在聲明中表示：「使用此類化學物質並非孤立事件，俄軍使用它們的原因可能是希望將烏軍從固守地點中驅逐出去，並在戰場上取得戰術勝利。」

美國國務院表示，俄軍對烏軍隊使用氯化苦以及防暴劑，違反了《化學武器公約》，會向美國國會提交相關的裁斷。氯化苦被禁止化學武器組織（OPCW） 列為禁用的窒息劑，烏軍亦曾指摘俄軍裝有CS氣體和CN氣體等催淚氣的手榴彈，至少一名烏兵被催淚氣導致窒息身亡。雖然平民通常可以在示威期間逃避防暴氣體，但被困在戰壕中、沒有戴防毒面具的士兵可能會遭催淚氣導致窒息。

美國國務院又指，會制裁與俄化學和生物武器計畫有關的3個俄羅斯國營實體，其中包括一個協助對烏軍使用氯化苦的專門軍事單位；支持這3個實體的4家俄羅斯公司也受到制裁。美國財政部也制裁為俄羅斯軍事機構採購物品的3個實體和兩個個人，這些軍事機構亦參與了俄國的化學和生物武器計畫。