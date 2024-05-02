美制裁中港企業等300個實體　涉支援俄軍工

美國財長耶倫和國務卿布林肯上月先後訪問中國，警告中方不要軍事支援俄羅斯後，美國財政部和國務院周三（2日）針對俄羅斯入侵烏克蘭，合共公布近300項制裁，目標包括約20間位於中國內地和香港的公司。

制裁目的是打擊逃避制裁和支持俄羅斯軍事工業基礎及其生化武器項目的行為，以及向俄羅斯提供用於爆炸物的前驅材料。財政部指，制裁目標包括對數十個讓俄羅斯能夠從外國獲取急需技術和設備的參與者，美方一直警告為俄羅斯戰爭提供物質支持的企業將面臨重大後果。國務院表示，制裁針對的是中國負責向俄羅斯實體開發和供應軍民兩用航空航太、製造和技術設備的實體，具體來說是對俄羅斯國防工業基礎至關重要的產品之生產商和出口商，其中一些企業已把貨物交付受美國制裁的俄羅斯實體。

除了內地和香港，制裁對象還包括俄羅斯、阿塞拜疆、比利時、斯洛伐克、土耳其和阿聯酋的實體。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國政府依法依規對兩用物品出口進行監管，中俄之間正常的經貿往來符合世界貿易組織規則和市場原則，中方堅決反對美方非法單邊制裁。