俄軍圍攻頓涅茨克重鎮　烏軍急需彈藥補給

俄軍連日圍攻烏克蘭東部頓涅茨克州戰略重鎮察蘇夫雅，守軍形勢岌岌可危。雖然美國近日批准一項重要軍事援助計劃，但守軍仍在等待彈藥送到前線。

阿夫迪夫卡於2月失守後，俄軍持續向西推進，抵達察蘇夫雅外圍。俄軍希望佔領地勢較高的察蘇夫雅，從而奪取西邊更遠城鎮。烏軍第225獨立突擊營在察蘇夫雅附近作戰，營長謝里亞耶夫（Oleh Shyriaiev）周三（1日）指，更多炮彈有助部隊堅守陣地，盟友供應的彈藥曾在戰場發揮重大作用。他憶述一年前獲得集束彈藥後，與俄羅斯瓦格納僱傭兵作戰時改變形勢，並成功反擊。謝里亞耶夫認為，更多訓練有素部隊和遠程武器，有助烏克蘭更有效保衞領土。

謝里亞耶夫表示，部隊一直受到俄軍無人機攻擊。它們配備了熱像儀，在夜間飛行如同白天一樣，可讓操縱員遠程識別目標。俄軍乘坐全地形車等車輛前往交戰地點，儘管傷亡慘重，但成功為烏軍帶來巨大壓力。謝里亞耶夫承認，雖然消滅很多敵人，但俄軍無人機對形勢產生重大影響。他相信，俄軍不會在下周四（9日）衞國戰爭勝利日前進入察蘇夫雅。他的部隊近日接收一批裝甲車和無人機，紓緩後勤問題及撤走傷員。