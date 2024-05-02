眾議院通過法案　打擊校園反猶太主義

美國的反猶太學運浪潮愈演愈烈之際，共和黨控制的眾議院周三（1日）通過打擊校園反猶太主義的法案，放寬反歧視法定罪標準。部分民主黨眾議員指摘，法案將扼殺憲法賦予美國人的言論自由和自由集會權利。

《反猶太主義意識法案》在眾議院以320票贊成，91票反對，獲得通過；大部分投反對票的是民主黨人，部分溫和派民主黨人則支持法案。法案要求美國教育部執行反歧視法時，採用政府間組織「國際大屠殺紀念聯盟」對反猶太主義的定義，即「對猶太人的特定看法，可能表現為對猶太人的仇恨」，言詞和實際表現形式包括呼籲殺害或傷害猶太人，或要求猶太人為以色列採取的行動承擔集體責任等。

提出法案的共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）形容，每一代猶太人都被當作代罪羔羊受到騷擾，更被逐出家園和遭到謀殺，猶太人現在需要美國以行動支持。惟民主黨眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）指摘共和黨人視反猶太主義為政治手段，批評法案定義過於概括。民主黨眾議員雅各布斯（Sara Jacobs）強調，把言論自由和仇恨犯罪混為一談，不會讓猶太學生更加安全。