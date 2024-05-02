BBC涉操縱職位遴選　4名前女主播告年齡及性別歧視

英國傳媒周三（1日）報道，英國廣播公司（BBC）高層涉嫌操縱職位遴選結果，4名前BBC女新聞主播近日入稟法院指控BBC年齡歧視、性別歧視及存在騷擾行為，並形容BBC營造了一個「充滿敵意、有辱人格、令人生畏」的工作環境，損害她們的健康和聲譽，就此提出索償。BBC否認指控，堅稱職位遴選過程嚴格公平。

入稟人是克羅克索爾（Martine Croxall）、馬德拉（Kasia Madera）、麥克維（Annita McVeigh）和吉安諾內（Karin Giannone），年齡介乎46至55歲，另一名前主播古魯-穆爾西（Geeta Guru-Murthy）則已撤回申訴。入稟人指控BBC時任新聞頻道女編輯布拉馬爾（Jess Brammar）在2022年夏季私下向其他4名首席主播，包括兩名男性和兩名較年輕的女性，保證各人的主播職位安全，但因法律原因不能透露太多。上述「保證」是BBC於2022年7月宣布合併本地和世界新聞頻道前，以及正式遴選頻道合併後的主播前6個月發生，入稟人則沒有收到相關保證。

主播職位最終由阿姆羅里瓦拉（Matthew Amroliwala）等5人獲得，入稟人控訴她們落選後被迫一年沒有出鏡，落選後亦是透過BBC內部舉報人才發現布拉馬爾曾私下向相關人等作出保證。同時，入稟人以阿姆羅里瓦拉薪酬較高為由，指控BBC同工不同酬。馬德拉另外聲稱BBC總經理戴維（Tim Davie）曾告訴她，部分新聞頻道員工年資太長。

BBC回應指，布拉馬爾等4位主管在遴選時面試過4名入稟人，她們在2023年2月獲告知申請失敗，其他應徵者在客觀評估中得分更高。倫敦仲裁庭將聚焦布拉馬爾在事件中的角色，案件目前仍在預審。

布拉馬爾於2021年從左翼傳媒加入BBC，當時受到董事會質疑她可能會損害BBC與英國政府關係。她去年10月開始，由BBC編輯改任執行編輯。