台盼加強與美供應鏈合作　應對陸擴張

台灣副總統當選人蕭美琴近日在一場由美國研討會發布預錄講話提到，她正爭取台灣獲納入美國正在推動的「供應安全安排協議」，加入美國與盟友國防工業合作，亦期待台灣能夠與美國公、私部門能有更多合作，建立更有韌性防務工業、更強大嚇阻能力。

在周三（1日）舉行「國會山莊與硅谷論壇」中，蕭美琴形容台、美面對安全挑戰嚴峻且急迫，台灣的目標是保有強大、足夠的嚇阻能力，從而避免衝突，亦提到台美近年在安全領域有許多合作，也有許多關於台灣應否取得不對稱防禦系統討論，不過傳統不對稱系統不足以滿足台灣防禦目標。她指台美也從烏克蘭抵禦俄羅斯入侵學到經驗，而俄羅斯與中國大陸同時也在快速調整、投資新科技，台美須尋找領先方法。對於美國2015年在國防部創設「國防創新單位」，蕭美琴稱台灣正在學習，將建立類似機制。

蕭美琴亦表示，美國國防部今年初發表「國防工業戰略」報告，強調盟友與夥伴合作必要，台灣希望透過與美國緊密合作或共同生產，增加國防產業供應鏈韌性及效率。她稱台灣硬件製造能力卓越，結合台灣生產材料、工具機、晶片能力及勞動力，再加上美國在安全領域軟件、設計、系統整合及人工智能（AI）創新優勢，將能有效率、可靠地製造幾乎所有東西。

對於蕭美琴言論，台灣外交部長吳釗燮周四（2日）表示，台灣國防工業基礎雄厚，若能與美國產業結合，不僅對台也對友盟國家有利。