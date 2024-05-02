俄羅斯加強攻勢　烏一半能源設施損毀

俄羅斯與烏克蘭過去一個月加強攻擊對方能源設施，烏克蘭外交部長庫萊巴在周三（1日）刊登的訪問表示，該國能源系統有一半設施被俄方損毀，但聲言烏方從中學習才得以堅持至今。烏克蘭總統澤連斯基聲稱，俄羅斯單是在上月的空襲行動，使用3,200枚制導空中炸彈、超過300枚導彈、接近300架自殺式無人機。

庫萊巴在訪問指出，假如其他國家出現烏克蘭的能源系統被破壞規模，情況將更惡劣；又指出即使面對一半能源系統遭俄羅斯破壞，「我們仍然需要管理國家、進行戰爭、爭取世界支持」。烏克蘭傳媒報道，俄羅斯今年3月至4月多次使用導彈及無人機，大規模攻擊烏克蘭的重要基礎設施，包括3月22日及29日、4月11日及27日。

面對俄羅斯接二連三攻擊，美國今年11月總統選舉結果會否影響對烏克蘭的軍事援助備受關注，特別是表明不會無償支援烏克蘭的前總統特朗普再次上台。庫萊巴聲言自己只會擔心晚上睡覺時，會否被俄羅斯導彈擊中住所，其他國家的選舉結果才是最後憂心的事情；又稱需要為任何情況做好準備，要在任何形勢下生存及佔優。

澤連斯基周四（2日）公布俄羅斯上月的空襲數據，相比今年3月的數字，俄羅斯使用的制導空中炸彈增加200枚，導彈及自殺式無人機的使用數量均下跌。澤連斯基說：「我們在蘇梅州、敖德薩州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、哈爾科夫州、頓涅茨克州、尼古拉耶夫州、赫爾松州的城市及社區，每天日夜承受蓄意及邪惡的恐怖手段。」

社交網近日流傳由烏克蘭軍方拍攝的作戰畫面，宣稱烏軍對一個位於東部盧甘斯克州的俄軍訓練地，發射3枚至4枚美國製短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統，其中一枚導彈直接命中有超過100名俄軍士兵所在位置，它搭載數百個集束彈。施襲地點距離烏克蘭前線大約80公里，烏克蘭社交通訊頻道推測數十名俄軍士兵死亡。

與此同時，澤連斯基證實和平峰會今年6月15日至16日在瑞士舉行，根據瑞士政府說法，俄羅斯現階段不會獲得邀請出席峰會。庫萊巴在訪問為有關決定辯護，聲稱由2014年至2022年2月全面爆發戰爭前，總共與俄羅斯舉行接近200輪不同形式的談判，包括有調解方參與及雙邊形式，但最終均不成功，結果便是俄方大規模入侵。