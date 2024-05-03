菲認闖黃岩島紅線　華斥單方面毀協定

針對菲律賓海警「西菲律賓海」發言人塔里埃拉周三（5月1日）在新聞發布會承認，菲方現屆政府已越過南海島嶼黃岩島紅線，即進入附近12海里（約22.2公里）海域，中國駐菲律賓使館發言人周四（5月2日）強調，中方不得不採取必要措施維護領土主權及海洋權益。

該名發言人稱，中方2016年作出臨時特殊安排，菲方小型漁船可在黃岩島特定海域捕魚，不得進入潟湖，而菲方軍警艦機及公務船機則不得進入黃岩島12海里海空域，過去7年不存在任何問題。他批評菲律賓現屆政府單方面破壞有關安排，多次派海警及公務船隻侵闖黃岩島12海里海域，並且利用菲方漁船推進其政治議程，單方面拋棄雙方已達成協定、諒解及安排，正正是過去一年中菲海上爭端不斷根本原因。

談及菲律賓國家安全委員會周二（4月30日）發聲明指中方阻礙菲方在菲律賓漁民漁場向其漁民提供人道主義援助時，發言人指當天發生事件與菲律賓漁民捕魚問題無關。他批評菲律賓現屆政府打着幫助其漁民幌子，把他們推到海上爭議前沿，推進自己政治議程，舉動令人悲傷。