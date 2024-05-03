美中央司令部承認　去年把敍利亞平民誤當阿蓋德頭目殺害

美國中央司令部周四（2日）發聲明，證實去年5月3日在敍利亞執行的一次空襲中，錯把一名無辜平民當作是恐怖組織阿蓋德頭目射殺。

中央司令部在聲明中稱，調查得出結論，美軍當日錯把平民馬斯托（Lufti Hasan Masto）當成是阿蓋德目標人物射殺。中央司令部指大部分調查內容和結果都是機密不能討論，但承認調查揭示了「一些可以改進的問題」：「我們可以分享的是，這次空襲是依照武裝衝突法以及國防部和中央司令部的政策進行的。我們致力於從這次事件中吸取教訓，並改進我們的目標確定流程，以減輕對平民的潛在傷害。」

事件的調查在去年11月已經完成，但到周四才公開。當日美軍用無人機發射地獄火導彈，擊中敍利亞北部哈利姆市郊區的一個養雞場，殺死1人。數天後，60歲死者馬斯托的親戚和鄰居告訴美媒，馬斯托只是一名飼養羊、雞和牛的農民，與武裝組織沒有關係；馬斯托的兄弟也指，馬斯托被射殺時只是在放羊，有關他參與阿蓋德的報道「絕對是謊言」，他是死於「不義」和「侵略」。