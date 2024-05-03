聯合國：戰事或使加薩發展水平倒退逾40年　重建民居或需80年

以色列與巴勒斯坦回教組織爆發戰爭近7個月，聯合國開發計劃署和西亞經濟社會委員會周四（2日）發表報告，指加薩戰事持續或導致當地發展水平倒退超過40年，被毀壞的民居可能要長達80年才能重建完畢。

報告指出，如果加薩戰事持續7個月，當地的人類發展指數（HDI）將倒退37年；一旦戰事持續至9個月，發展水平將倒退至1980年，即44年前。對於整個巴勒斯坦來說，戰事持續9個月的話，巴勒斯坦的HDI也會倒退至2004以前的水平。

報告又說，加薩戰事持續至7個月之時，巴勒斯坦的本地生產總值（GDP）與去年戰前的基數相比，將下降26.9%，損失71億美元（約554億港元），貧困率將上升至58.4%；若戰事持續到9個月，巴勒斯坦的GDP將下降29%，損失76億美元（約593億港元），貧困率將上升至60.7%。

巴勒斯坦當局的統計數據顯示，自去年戰事爆發以來，加薩共有約8萬棟民居被毀。上述的聯合國報告稱，在最好的情況下，意即如果建築材料運送速度可以達到2021年上一次加薩危機的5倍，那麼至2040年，即16年後就可以完成重建民居；不過，假設重建步伐遵循先前幾次衝突的趨勢，加薩需要大約80年的時間，才能修復所有被摧毀的住宅。

聯合國開發計劃署署長斯坦納表示，無論是現在，還是中期、長期，戰事每多持續一天，都會給加薩居民和所有巴勒斯坦人帶來巨大和複雜的代價；而這些新的數據警告，加薩的苦難不會隨着戰爭的結束而結束。