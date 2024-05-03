BBC主持自爆墮電話騙局　失去半數積蓄

英國廣播公司（BBC）資深新聞節目主持人利維（Peter Levy）日前在節目自爆墮入電話騙局，遭騙走人生一半積蓄，令他自覺很愚蠢，更多天無法入眠。

英國傳媒周四（2日）報道，69歲的利維在BBC電台節目主持人斯特德 (Richard Stead)節目中提到，自己今年2月被一名冒牌的銀行職員欺騙。利維表示，事發當天他一大早就接到了一通電話，對方自稱是銀行反詐騙部門的職員，聲稱注意到利維的戶口有異常活動，並詢問他有否在過去一小時花費了500鎊（約4900港元）。利維回答記自己正在工作，沒有花這筆錢。

之後，騙徒要求利維登入他的銀行戶口進行安全檢查，利維同意，並把自己登入網上銀行的詳細資料提供給騙徒。騙徒隨後開始從他的戶口把錢轉走，直至銀行發現後切斷交易。利維表示，他自己至令仍在處理事件，「就在剛剛的午餐時間，我才去了銀行一趟」。

利維說，儘管自己職業生涯中做過多次有關詐騙的採訪，但偏偏自己卻深陷騙局。他形容自己被騙後自感受：「這是最可怕、最可怕的感覺。這絕對是可怕的。你覺得自己很愚蠢，感覺很厚重。這太令人痛苦和不安了。你無法入睡。你甚麼也做不了。你感到無助，卻深陷其中。」