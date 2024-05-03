網紅涉欺詐潛逃加拿大　男友父母主動返台受查

台灣網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元新台幣（約2.4億港元），兩人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大。台灣調查局周四（2日）表示，被通緝的黃立雄和黃林麗真在調查局與加拿大執法單位合作下，正由加拿大遣返回台，周五（3日）清晨抵台後由調查局人員於桃園國際機場將其押解歸案。

據報道，黃林麗真曾涉及借貸以及金錢糾紛，其後獲台北地檢署處分不起訴，但又被控欠錢涉及欺詐因屢傳未到，士林地檢署2019年對她發布通緝令，時效至2036年8月。台調查局指，黃林麗真預計周五被辦案人員押解返台歸案，並由檢察官依涉案程度決定是否聲押。黃立雄和黃林麗真日前主動與調查局台北市調處外事站聯繫，表明願意回台受查，屆時會說明一家人被黑道恐嚇、滯留加拿大未歸的原因。

蘇陳端早年靠經營無名小站「貴婦奈奈的福態日記」成名，2011年她與黃博健成立杏立博全醫美診所，生意一度蒸蒸日上，未料2018年11月突然惡性倒閉，他們涉嫌捲走巨款潛逃加拿大。檢方其後通緝蘇陳端、黃博健及診所負責人、名醫黃立雄，通緝時效至2043年。蘇陳端日前曾表示，當年向錢莊借錢沒想到竟是台灣知名黑道，她無法償還高額利息，擔心被追殺才會全家逃亡。