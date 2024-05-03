再有黑人遭白人警跪頸亡　遺言稱無法呼吸

美國俄亥俄州斯塔克縣坎頓市一名黑人男子上月被白人警員跪頸後死亡，生前最後遺言說「我無法呼吸」，情況恰如轟動一時的明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭跪頸致死案。死者代表律師周四（2日）召開記者會，形容事件是「弗洛伊德2.0」，表明要為死者討回公道。

案發於上月18日晚上，坎頓市警方接報一名男子發生車禍後，闖入當地美國退伍軍人協會酒吧吵鬧，聲稱外面停車場有人追殺自己，並拒絕離開。在場人士確認停車場空無一人，遂兩度報警求助。警員當晚8時半到場制服53歲黑人男子泰森（Frank Tyson）並鎖上手銬，一名白人警員以膝跪頸壓制他。警員隨身攝錄機拍下泰森說：「我無法呼吸。你壓着我的頸令我無法呼吸。」他失去知覺後獲緊急送院，當晚9時15分宣告死亡。

曾代表弗洛伊德家人的民權律師克倫普（Ben Crump），周四聯同多名律師及泰森的家人舉行聯合記者會，表明反對坎頓市系統性警察暴力，並質問：「還要有多少黑人男子告訴警察『我無法呼吸』，才能令警察真正相信他們？」泰森曾因綁架服刑24年最近獲釋，克倫普認為他無辜。泰森的未婚妻瓊斯（Sabrina Jones）指丈夫死前是去見律師討論翻案，警察卻沒給他機會。

另外，威斯康辛州霍雷布山中學周三（1日）傳出有人持槍在校外行走，警方接獲校方報案後到場擊斃該校一名手持槍械的14歲男學生，但未說明學生曾否開槍或用槍指向警員，僅形容當時警員面對致命威脅。美國傳媒報道，該州官員周四承諾徹查事件，事發學區同日停課。