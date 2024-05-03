烏官員料停戰靠談判　英法承諾繼續支援

烏克蘭國防情報總局副局長斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）周四（2日）警告，俄羅斯本月將啟動破壞烏克蘭穩定的計劃，呼籲歐洲繼續支援烏克蘭，又認為烏克蘭無法單靠戰場成果贏得戰爭，最終仍需透過談判達成停火條約。英國和法國政府高官同日分別表明，會繼續支援烏克蘭對抗俄羅斯。

斯基比茨基接受英國傳媒專訪時指出，本月將是俄羅斯實施「三層」計劃破壞烏克蘭穩定的關鍵月份，計劃主要聚焦軍事，並提到美國國會的軍事援助需要數周才能到達前線，數量也不可能與俄軍炮彈儲備匹敵。烏克蘭總統澤連斯基任期將於本月20日屆滿，斯基比茨基預計俄羅斯將試圖動搖澤連斯基的政治合法性，破壞烏軍動員，同時在國際上孤立烏克蘭。他認為俄烏雙方正爭取談判最有利位置，但最快明年下半年才能開始有意義談判。

英國外交大臣卡梅倫周四訪問烏克蘭首都基輔期間，承諾只要烏克蘭有需要，英國每年將提供30億英鎊（約294億港元）軍事援助，並強調烏克蘭有權使用英方提供的武器打擊俄羅斯境內目標。法國總統馬克龍同日接受英媒訪問，重申若俄軍突破接觸線且烏克蘭請求幫助，西方不排除出兵烏克蘭，強調不讓對手了解己方行動也是一種威懾手段，並認為俄羅斯不能在烏克蘭獲勝。